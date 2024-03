OTSEÜLEKANNE ⟩ Võru Barrus ja Tartu Bigbank asuvad poolfinaalseerias arveid klaarima

Enne mängu:

Kolme võiduni peetava seeria teine kohtumine toimub Tartus laupäeval, 16. märtsil kell 16.00 ning kolmas kolmapäeval, 20. märtsil kell 19.00 Võrus. Vajadusel peetav neljas mäng toimub 23. märtsil kell 15.00 Tartus ning viies 26. märtsil kell 19.00 taas Võrus.

Cronimet liiga põhiturniiri lõpetas Võru meeskond teisena ja Tartu kolmandana. Omavahelistes mängudes sai Bigbank põhiturniiril kirja 3:0 ja 3:1 võidud, viimases kohtumises jäi 3:1 peale Barrus.

Oliver Lüütsepa juhendatav Võru Barrus oli põhiturniiri lõpus väga heas hoos, ent pidi siiski finaalturniirist napilt eemale jääma. Vigastusega oli hädas kogenud kapten Kristo Kollo ja veel kaks nurgaründajat Rasmus Meius ja Devin Põlluste. «Kollo vigastus on kontrolli all, ta on saanud normaalselt treenida, Rasmus ja Devin meid esimeses mängus aidata ei saa, aga ehk üks neist juba teises saab. Teised mehed on mänguvalmis,» sõnas juhendaja hetkeseisu kohta.

Finaalturniirilt eemale jäämine on juhendaja sõnul nüüdseks unustatud. «Paar päeva põdesime ja esimene nädal pärast seda oli ikka raske, aga nüüdseks on see unustatud ja oleme isukalt treeninud ja mõtted on suunatud poolfinaalile. Koduväljaku eelis on ikkagi eelis ja selle üle on hea meel, et saame tähtsaid mänge oma fännide ees vähemalt kahel korral mängida. Siin tekib hea energia ja saame fännidelt tõesti korralikku lisatuge.»