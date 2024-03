OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Eesti käsipallikoondis sai Ukraina vastu poolajaga väikese edumaa

Seekordses koosseisust on Eestil üks tähtis puuduja, Mihkel Lõpp. «Eks teeme tööd nende meestega, kes on terved ja siin kohal. Jätkame protsessi, millega alustanud oleme. Selle nädala põhiliseks ülesandeks on agressiivse kaitse jaoks õigete rollide paika saamine. Muidu mängis Lõpp ees ja ta sai samas täita rünnakul mängujuhi rolli. Hetkel need mehed, keda seal proovinud oleme, ei täida päris igapäevaselt seda rolli,» ütles mängu eel Eesti koondise peatreener Martin Noodla.

Ukraina koondis on meie jaoks praegu üsna tundmatu suurus. «Arusaadavatel põhjustel on vastaste kohta informatsiooni hankimine tavalisest keerulisem. Praeguseks teame seda, et viis-kuus põhimängijat on neil kohal. Ülejäänud meeskonna moodustavad noored pallurid. Võime järeldada, et kuigi mehed on Ukrainal erinevad, siis süsteem on sama ning selle kohta on õnneks mingi info olemas,» jätkas Noodla.