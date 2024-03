OTSEBLOGI ⟩ Millise esituse pakub Kristjan Ilves hooaja viimasel MK-etapil?

Trondheimi võistluse osas said olulised sündmused alguse juba reedel, mil selgus, et ala valitseja Jarl Magnus Riiber jätab koduse MK-etapi vigastuste tõttu vahele. Norra rahvusringhäälingule andis Riiberi loobumisest teada sealse suusaliidu spordijuht Ivar Stuan. Tegemist oli põlvetraumaga, millega ei soovitud riske enam võtta. Teatavasti on Trondheimi MK-etapp hooaja viimane ning norralane on juba ammu tänavu üldvõidu kindlustanud.