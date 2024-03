OTSEÜLEKANNE ⟩ Kes haarab haaravas poolfinaalis juhtohjad – Võru Barrus või Tartu Bigbank?

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg tõi välja seeria psühholoogilise poole olulisuse. «Teises kohtumises mängisid mõlemad meeskonnad paremini, see on selge. Kui esimesed kaks geimi kõikus tase üles-alla, siis kolmes viimases nägi tõelist kvaliteeti. Ja ei saa salata, et pärast mängu kuulsin ka kommentaare, et suures saalis üle 1000 pealtvaataja ees mäng on miski, mida sel aastal pole keegi varem kogenud. See pole isegi Cronimeti finaalturniiriga võrreldav. See, kuidas kaitsepalle üles toodi jms, see on suures saalis teistmoodi ja nauditav nii mängijatele kui publikule ja ka mulle endale,» kommenteeris Rikberg.