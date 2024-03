Millise treeneriga asendas maailmameister Kanteri?

«Võimalik, et jäin Kristjanile silma sellega, et oleme koos treeninglaagris olnud ja ta on näinud, kuidas olen teiste ketteheitjatega töötanud, mismoodi oleme analüüsinud tehnilisi heiteid või treeninguid planeerinud,» rääkis Olman usutluses ERRi spordile.

«Tema küsimus mulle oli väga selge, kas võin alustada sinu treeninggrupis koos teistega heitmist. Siis me arutasime, mida tema minult ootab. Minu ülesanne on ka aru saada, millised olid need treeningmetoodilised erinevused eelmise treeneriga, et ma teaks, mida mina pean paremini tegema või vältima, et samasugust olukorda ei tekiks.»