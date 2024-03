Fiorentina vutiboss toimetati viivitamatult Milanosse San Raffaele haiglasse, kus talle erakorraline südameoperatsioon tehti. Pühapäeval hinnati, et tema seis on stabiilne, ent endiselt kriitiline. Täna saabus teade, et Barone ei elanud enam operatsiooni üle ning ta lahkus elavate hulgast. Seejuures saanuks ta homme, 20. märtsil 58-aastaseks.