OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank on finaalist sammu kaugusel, kuid Võru Barrus pole veel viimast sõna öelnud

Enne mängu:

Seeria avalahingu võitus Võru meeskond 3:1, teises sai Tartu 3:2 võidu ja kolmandas oli 3:0 parem samuti Tartu.

Kolme võiduni peetava seeria viies kohtumine toimub vajadusel 26. märtsil kell 19.00 Võrus.

Tartu Bigbanki juhendaja Alar Rikberg ütles, et ilmselt mõjutas seeria kolmandat kohtumist sellele eelnenud viiegeimiline mäng. «Viimasest kohtumisest rääkides, siis kahes esimeses geimis tõsist mängu polnudki ja usun, et see oli eelmise mängu tulemus, mille vastane kaasa võttis. Meil oli selgelt lihtsam ja mugavam, sest meil oli kaasas 3:2 võit, mis andis enesekindlust. Aga kolmandas geimis oli nii nagu eelnevalt selles paaris – väga võitluslik kaitse ja pikad pallivahetused,» rääkis Rikberg.

«Meil on seis selles mõttes veidi paremaks läinud, et meestes on rohkem värskust ja füüsilise poole pealt teravust. Haigustega veel kõik korras pole ja natuke nuputamist on. Aga nüüd on seis nullis ja eelnev unustatud, ma loodan. Võru näitas eelmise kohtumise lõpus, et nad suudavad mängida küll ja tuleb oodata võrdset lahingut.»

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütles justkui lihtsa mooduse edu saavutamiseks – tuleb paremini mängida. «Nüüd on olukord meie jaoks selline, et selg on vastu seina ja olukord muutunud. Peame paremini mängima, see kõlab muidugi lihtsalt, aga nii on. Peaasi, et me ei jääks kinni sellesse, mis juba olnud. Kõik algab nullist ja tuleb endast kõik anda. Peame olema enesekindlamad ja kannatlikumad,» sõnas peatreener.

«Eelmine kohtumine on meie jaoks peeglisse vaatamise koht, tegime ise liiga palju vigu ja andsime sellega kaks geimi ära. Nii servil kui rünnakul eksisime. Sedasi on Tartul lihtne. Nemad mängisid hästi ja meie halvasti, selles suhtes oli see skoor õiglane. Jäime nende blokk-kaitsega ka hätta ja mingil hetkel polnud meil piisavalt kannatlikkust ning hakkasime mingites suundades blokki vältima ja sealt tulid vead sisse. Eks see vastase surve on, mis paneb vigu tegema ja selle vastu püüame rohtu leida,» lisas Lüütsepp.

Esimene finalist on selgunud, kui Selver/TalTech alistas mängudega 3:0 Pärnu Võrkpalliklubi.