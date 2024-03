OTSEBLOGI ⟩ Eesti jalgpallikoondis läheb ajaloolisele võimalusele vastu poolakate suurima hirmuta

Eesti jalgpallikoondis vajab võitu olukorras, kus viimases 11 mängus pole võidetud. Seejuures on vastas jalgpalli suurturniiride regulaarne külaline Poola. Tõsi küll, mitte just parimas vormis, sest viimasest viiest mängust on teenitud kaks võitu (2:0 alistati nii Läti kui ka Fääri saared), kaks viiki (1:1 nii Tšehhi kui ka Moldovaga) ning üks kaotus (0:2 Albaaniale).

Tõenäosus, et Eesti alistab EM-valikturniiri play-off’is Poola ning seejärel kas Walesi või Soome, on statistikaagentuuri We Global Football hinnangul alla kolme protsendi. Sellest hoolimata on Eestil ajalooline võimalus, sest ühes mängus on vastast üllatada lihtsam kui kodus-võõrsil-süsteemis.