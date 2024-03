Pühapäeva hommikul toimunud kiiruskatsel vigastada saanud kaks on raskes seisus, neist üks on laps, õlejäänud kuus said kergemaid vigastusi, ka nende seas on üks laps. Õnnetusest vigastusteta pääsenud pealtvaatajad alustasid koheselt kannatanute abistamist.