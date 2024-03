OTSEÜLEKANNE ⟩ Võru Barrus vs. Tartu Bigbank – kumb neist sammub finaali?

«Ja ma tunnen treenerina, et ei karda mitte midagi selle mängu ees – viies mäng meie fännide ees, saame sealt energiat, mul on liiga parim skoorija (Renato Santos), liiga kogenum nurgaründaja (Kristo Kollo) ja mehed, kes kõik hirmsasti tahavad. Seetõttu ma ei näe kartmiseks põhjust. Lisaks on vastasel ikkagi ka võidukohustus,» lükkas ta favoriidikoorma siiski Bigbankile.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg sõnas, et viimases kohtumises on suur tähtsus füüsilisel poolel. «Mõlema meeskonna puhul on sellises seerias suur tähtsus ka füüsilisel vastupidavusel ja värskusel. Kõik mängud on olnud füüsiliselt koormavad pikkade pallivahetuste ja suure võitluslikkuse tõttu. See on kindlasti üks märksõna. Raskes olukorras tuleb leida reserve.»

«Ma ei taha uskuda, et see viimane tuleb ühepoolne mäng, sest kogu seeria vältel ja ka igas kohtumises eraldi on initsiatiiv käinud ühe käest teise kätte. Mõlemad on ühel hetkel hädas ja siis suutnud sellest välja tulla. Selle initsiatiivi pöördumiseks tuleb valmis olla,» ütles peatreener.

Suuri üllatusi koosseisu osas pole samuti kummagi puhul oodata. «See reservi leidmine käib põhikoosseisu meeste kohta, suuri üllatusi pole kummalgi koosseisu osas oodata. Võrul on tempodes üks vahetus ja üksikud servivahetuse variandid, mis ka meil on. Aga põhiraskust kannavad ikka põhimehed, kes peavad leidma lisajõudu.

Meil on kõigi panus mängude lõikes kõikunud, vaid 3:0 võidumäng oli selline, kus tuli igalt poolt punkte. See võiks ka meie tugevuseks olla, et meil on ühtlasem koosseis. Võrul kannavad rünnakul ikkagi suurt rolli kaks meest – Renato Santos ja Kristo Kollo,» lisas Rikberg.