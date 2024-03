Eesti parasportlased naasevad Türgist seitsme medalitega

«Kahekordne maailmameister, uued Euroopa rekordid, sagedased finaalikohad – need on meie tippujujate saavutused äsjaselt Türgi MM-ilt,» sõnas Ratturi treener Jan Joonas Viirpuu paraolümpiakomitee pressiteenistusele. «Saavutused räägivad enda eest, trennid on andnud väga head tulemust. Treenerina rõõmustan kordaläinud MMi üle.»