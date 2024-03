OTSEBLOGI ⟩ Soomega kohtuv jalgpallikoondis loodab pikale võidupõua punkti panna

Enne mängu:

Eesti koondise keskkaitsja Märten Kuusk kinnitas eilsel pressikonverentsil, et kuigi tegemist on sõprusmänguga, lähevad sinisärgid kohtumisele võidumõtetega. «Läheme andma endast maksimumi ja võitma – madalamat eesmärki ei saagi olla,» sõnas ta ning kinnitas, et tõsiasi, et Eesti pole 12 järjestikuses kohtumises võidurõõmu tundnud, mingeid lisapingeid talle ei tekita.

«Ma ei vaata statistikat. Alati mõtlen, et uus päev ja uued võimalused. See võib kõlada küll lihtsalt, aga tegelikult nii ongi. Iga mäng on erinev ja koondis pole kogu aeg sama, et saaks asju võrrelda. Kuskilt peab võiduseeria samamoodi alguse saama,» sõnas ta.

Peatreener Thomas Häberli lisas omalt poolt vastaste kohta: «Soome on Soome, neil on head mängijad ja nad on väga tugev võistkond, kes on meie jaoks keeruline. Nemadki tulevad kohtumisele pettumuse pealt (Soome kaotas EMi play-off'is Walesile 1:4 – toim.) ning tahavad teha vigade paranduse,» sõnas Häberli.

Seda kinnitas ka soomlaste peatreener Markku Kanerva. «Soovime näidata fännidele, et Walesi vastu juhtunu oli tööõnnetus ja teha parem esitus. Meie eesmärk on näidata Eesti vastu head mängu ja väljuda kohtumisest võitjana,» sõnas ta, kuid lisas, et ei alahinda mingil määral sinisärke.

«Fakt, et Eesti suutis vähemuses mängides Poola vastu väravani jõuda, on märk kvaliteedist,» tunnustas ta meid. «Eesti pole kunagi olnud meie jaoks lihtne vastane: 2018. aastal teenisime Rahvuste liigas teie vastu küll kaks võitu, kuid maavõistlusmängudes on alati parajalt pusimist olnud,» viitas ta muuhulgas tõsiasjale, et viimased kolm kohtumist on Eesti suutnud kõik endale kallutada.

Kahe naaberriigi ajaloolised kaalukausid on siiski veel selgelt põhjanaabrite kasuks: nemad on võitnud 17 kohtumist, Eesti 10 ja 10 kohtumist on lõppenud ka viigiliselt.