OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Võru Barrus suudab kodusaalis seeria Selver/TalTechiga viigistada?

Enne mängu:

Avakohtumine lõppes Selveri 3:0 võiduga, ent mõlema meeskonna peatreenerid usuvad, et eesootav mäng tuleb tasavägisem.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp loodab kodusaalis näidata teistsugust esitust kui avakohtumises.

«Ma saan kõigest aru, ma aktsepteerin avamängu kaotust ja seda, et mehed olid väsinud ja mingil hetkel lihtsalt enam ei jaksanud. Aga me mängime Eesti meistrivõistluste finaali ja ma ei tahtnud, et see viimane geim nii käest läheb nagu ta läks. Seetõttu nuputasin ka, kui palju vahetusi seal teha. Lootsin ikkagi soliidsemalt seda skoori hoida,» sõnas Lüütsepp seeria esimese mängu kohta.

Avamängu esimene geim lõppes tulemusega 26:24 ja sinna läks kogu geimis tagaajaja rollis olnud Barrusel omajagu energiat. «Lõpus tulime järgi ja hakkasime tegema rohkem nagu oma asju, saime mingisuguse momentumi seal kätte. Ja kui oleks see geimi lõpp meile tulnud, oleks võinud ka edasine mäng olla teise iseloomuga. Aga see viimane punkt välja jätta, siis tegime seal ka ise mitu sundimata viga, selliseid asju ei saa me endale lubada sest vastane on nii ühtlaselt hea tasemega, et me peame korrektsemalt mängima.»