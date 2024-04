OTSEÜLEKANNE ⟩ Pronksiseeria jätkub: Pärnu tahab kodusaalis Tartu Bigbanki üllatada

Enne mängu:

Kolme võiduni peetava seeria avamängus sai Bigbank 3:1 võidu, seal suutis Pärnu tasavägist võitlust pakkuda kohati. Peatreener Toomas Jasmin leidis nii kohti, millega ta rahule jäi, aga ka kohti, millega ei jäänud.

«Avamängus oli meie serv tegelikult üsna okei. Aga neljandas me ikkagi lõpus enam niimoodi ei servinud ja tegime liiga palju vigu. Ja neljanda geimi alguses olid muud lihtsad vead, mis ei lubanud meil ise vahet suuremaks mängida. Kindlasti saame me paremini tegutseda, kui avakohtumises. Tartu hoidis meid täpselt nii kaugel, kui vaja ja õigel hetkel panid nemad natuke juurde,» vaatas juhendaja tagasi.

«Peame oma vastuvõttu hoidma ja olema servil agressiivsed, et nad võrgust kaugemale saada. Kui me sellega hakkama saaksime, siis mingi variant tekiks. Aga tean ka seda, et kui Tartu saab oma emotsioonid ka üles, on meil väga raske. Tartu on selge favoriit, aga tahaks neid ikka üllatada,» lisas Jasmin.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg võtab favoriidikoorma vabatahtlikult enda õlule. «Ega see esimene ju ilus mäng polnud kummaltki poolt. Pärnu oma ebastandardse mänguga lõhkus meie ilusa alguse ära. Hakkasime tegema arusaamatuid ebakorrektseid lahendusi, kohati kadus keskendumine ära ja me ei mänginud pallivahetusi korrektselt lõpuni.

Ja mis seal salata, ka Pärnu vangerdused, et tuua Toms Švans tagasi temposse ja Siim Rantanen diagonaali ning nurgas alustada Ivory Õuekallasega, need olid meile üllatavad ja need muudavad Pärnu mängu märgatavalt. Teises kohtumises peame ses osas olema valmis variandiks A ja B,» sõnas Rikberg.

«Meestega oleme omavahel piisavalt rääkinud ja kõik teavad, et meie klubi eesmärk on medaleid võita ja vähemaga me ei saa leppida. Oleme selle võidukohustuse endale ise võtnud,» lisas peatreener.

Seeria kolmas toimub Tartus 8. aprillil kell 19.00.