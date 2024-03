Tubli! 11-aastane Eesti võidusõitja võitis Itaalias kolm sõitu

Teistel eestlastel nii hästi ei läinud. Kirss lõpetas oma teise eelsõidu 26. kohal ning OK-N Junior klassi sõitja Ebras sattus avariisse, mille tagajärjel paiskus noormehe kart ümber. Ebras ise pääses õnneks vigastusteta, kuid mehaanikutel oli omajagu tegemist, et kart finaalsõiduks ette valmistada.

Tänu eelsõitude võitudele alustas Tamm finaali esimeselt stardikohalt ning hoidis üle poole sõidu sellest kinni. Kahjuks ei suutnud Tamm Itaalia sõitjat Alessandro Truchot oma selja taga hoida, aga eelviimasel ringil suutis eestlane esikoha tagasi võita ning samal ringil toimus esimese kahe sabas avarii, mis oli nii karm, et kohtunikud otsustasid välja panna punase lipu.

Kuigi viimasel ringil kaotas Tamm positsiooni uuesti itaalasele, siis jäi kehtima enne punast lippu olnud järjestus. Lähtuvalt reeglitest oli selleks hetkeks üle 75 protsendi võistlusdistantsist läbitud ning sellega võttis Tamm Champions of the Future esimeselt etapilt võidu.

Järgmine Champions of the Future etapp sõidetakse täna samal rajal.

Kokku on hooajal kuus võistlusnädalavahetust ja 12 etappi. Sarja teeb põnevaks võrdse tehnika kasutus ning tihe ja rahvusvaheline konkurents. Kõigil sõitjatel on korraldajate poolt sama tootja mootorid ja kardid, mida ise modifitseerida ei tohi. Kokku on kolmes klassis toimuval võistlusel igal etapil stardis kuni 36 võistlejat. Esimesel etapil oli võistlejaid 33 riigist.