Keenia rallit väisanud Nurme: publik ei teanud sõitjaid ega kust autod tulevad. Neid huvitas melu!

Lippu lehvitasime aktiivsemalt siis, kui nägime helikopterit lähenemas. Helikopteri saabumine viitas sellele, et auto on jõudmas finišialasse. Seejärel ilmus ralliauto täiskiirusel nähtavale. Mõni sekund ning alles jäi tolmupilv ning publiku saatev nutitelefonide meri. Kuna autod möödusid viieminutiliste intervallidega, siis vahepeal oli aega nutitelefonist ralliblogi jälgida. Kahjuks viivitusega.

Tahtsime, et ka teised pealtvaatajad mõistaksid, kust see Hyundai ekipaaž pärit on. Telgis viibis igasugust rahvast, enamus inimesi olid keenialased. Tundus, et paljud ei saanud aru, mis toimub. Üks pealtvaataja küsis, kas need numbrid seal ekraanil on vaheajapunktide ajad. Ega ta väga mööda ei pannudki. Meie lauanaabrid jõid rahulikult viskit ning vaatasid suvalises suunas. Mõni nooruk suisa tukastas.