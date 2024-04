Hobikardisari «Talendid Rajale» tuleb taas. Registreerimine on avatud!

Huvi on justkui olemas, kuid kindlustunne võistlemise osas puudub? Praegu on veel piisavalt aega, et jõuab enne esimest etappi sõitja huvis ja oskustes veenduda. Paljud hobikardirajad on juba avatud, leia endale lähim kardirada SIIT ja kui kardisõit meeldis, siis tasub kindlasti end registreerida «Talendid Rajale» võistlejaks.