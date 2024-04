OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu vs. Pärnu – kumba linna rändavad pronksmedalid?

Enne mängu:

Tartu Bigbanki ja Pärnu VK vaheline pronksiseeria on jõudnud otsustavasse ehk viiendasse mängu. Arvestades, et kohtumine leiab aset Taaralinnas, võiks senise seeria põhjal kerge eelis olla Bigbankil.

Nimelt on seni pronksiseerias võidurõõmu tundnud ainult kodumeeskonnad. Tartus toimunud matšid on kaldunud Bigbankile vastavalt 3:1 ja 3:0. Pärnus toimunud duellidest on 3:2 ja 3:1 võitjana jällegi väljunud suvepealinlased.