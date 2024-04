VIDEO ⟩ Pühapäeval stardib Talendid Rajale esimene etapp Lange Motokeskuses

Elektrikarte võõrustav rada on ligikaudu 450 m pikk ning kuue meetri laiune. Võistlema on oodatud kuni 12-aastased noored, kes saavad end proovile panna kahes võistlusklassis.

Kindlasti ei unusta me kõiki teisi tublisid sõitjaid, kes saavad endale osalemise eest diplomid. Tähelepanuta ei saa ka jätta meie selle hooaja U12 klassi peaauhinda, milleks on pääse 2025. aasta Sodi SWS W Finals finaalvõistlusele, kus võistlevad omavahel maailma parimad hobikardisõitjad.

Kellel tekkis huvi või ei ole jõudnud oma last veel ära registreerida, siis soovitame kasutada eelregistreerimise võimalust. Vabade kohtade olemasolul on ka kohapeal võimalik sõitjaks registreerida kuid siis on osavõtutasu 15 euro võrra suurem. Sõitjate eelregistreerimine on hetkel veel avatud, täpsem info SIIT.