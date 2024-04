GALERII ⟩ Talendid Rajale esimene etapp Langel pakkus tõelist võidusõidu elamust

U12 võistlusklassi kolmandas eelsõidus oli aga tunda suuremat pinget, sest juba esimesel ringil oli 2 korralikku kokkupõrget. Julgeid manöövreid tegi nii Joosep Peter Õunap kui ka Argo Algma. Enesekindel sõit on kindlasti märkimisväärne tugevus, aga sellel korral päädis see mõlemalt sõitjale 5 sekundilise ajalisaga. Ajavahed olid lõpuks küll piisavalt suured, et B-finaali pääsemise võimalusi see ei mõjutanud. Esimesena lõpetas selle eelsõidu Paul Leedmaa, teisena Gregor Novozilov, kolmandana Joosep Peter Õunap ja neljandana Eerik Oherd.