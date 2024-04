Eesti takistussõidu võistkond esindab üle 12 aasta jälle Eestit olulisel suurvõistlusel

Möödunud aastal parimaks Eesti takistussõitjaks valitud My Relanderi sõnul on see väga suur saavutus, et üle pika aja saadi sellise olulise suurvõistluse jaoks võistkond kokku: “Kindlasti ei saa esimesel korral kohe võitu eesmärgiks seada, küll aga on hea end teiste riikidega proovile panna ja näha, milline on meie tegelik tase. Kindlasti arendab see nii ratsanikke kui ka hobuseid. Meie võistkonda kuuluvad tugevad sõitjad ja hobused, seega anname endast parima ja vaatame, milleks võimelised oleme”.