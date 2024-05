Ott Tänak Portugali MM-etapist: see on ralli, mida ootan pikisilmi

MM-sarjas neljandat positsiooni hoidev Tänak pole tänavu veel kordagi pjedestaalile jõudnud, ent Portugalis tekib selleks hea võimalus. Korra on ta varasemalt suutnud seda ka Portugalis teha, kui 2019. aastal õnnestus sealne ralli võita. See on ka Tänaku jaoks ainus poodiumikoht Portugalist.

«Pärast Horvaatia rallit on tore minna tagasi karmimale pinnasele. Portugali ralli on väga nauditav ja see on võistlus, mida ootan pikisilmi. Tegemist on kiire ralliga, kus kiirused lähevad suureks ja pinnas esimestel läbimistel sujuv, ent teistel läbimistel juba väga karm,» kirjeldas Tänak pressiteate vahendusel.

«Hooaja sellises faasis lähevad ilmad juba soojemaks ja Portugali ralli on üks esimestest, kus võib sõitmine autole ja rehvidele küllalt väljakutsuvaks muutuda. Samuti on kontrast esimese ja teise läbimise vahel suur, kuna pehmed teed võivad väga roopaliseks muutuda. Oleme teinud juba ka testisõidud, ent tööd on vaja veel teha, aga ootan väga seal kõvasti pingutamist.»

Portugali ralli sõidetakse 9.-12. maini. Postimees kõiki rallipäevasid otseblogis.