My Relander saavutas Poolas grand prix' sõidus kõrge teise koha

«Kuigi see on Aljanale alles üks esimesi suuremaid sõite, siis hüppab ta seda kõrgust väga enesekindlalt ja näitab, et tal on suur tulevik ees. See ei olnud minule kindlasti suur üllatus, et me seda suutsime, sest ta on teinud väga stabiilseid tulemusi ja on tõelise võitja hingega,» kommenteerib My oma tulemust Bogusławice võistluselt.