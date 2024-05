27-aastane Murray käitus NBA läänekonverentsi poolfinaali avakohtumises Minnesota Timberwolvesi vastu ebasportlikult. Nuggetsi tagamängija viskas väljakule nii rätiku kui ka kuumakoti, et mängu viivitust tuua. Kuumakotiga viskas ta lausa kohtuniku poole.

Kui esialgu arvati, et Murray teenib karistuseks mängukeelu, siis nõnda karme meetmeid ei soovinud NBA rakendada. Kanada koondislasele määrati hoopis 100 000 dollari (ca 93 000 eurot) suurune rahatrahv. Arvestades, et ta teenib tänavu enam kui 33 miljonit dollarit, siis liiga suur tagasilöök see trahv mängumehele pole.