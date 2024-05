Talendid Rajale II etapini Unibeti Kardikeskuses on jäänud veidi enam kui nädal

Unibeti Kardikeskus on Tallinna külje all Laagris asuv hobikardirada, täpsemalt asub see Rimi katusel. Rada on tehniline ja paljude möödasõidu võimalustega. Sellel aastal on hobikardirada varasemaga võrreldes ka ümber kujundatud ning lisaks 50 m pikem ehk 450 m pikkune. Seega on kõik sõitjad üsna võrdsed, kuna sellel rajal varasema sõidukogemusega sõitjate jaoks on samuti rada uus.