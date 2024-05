AJALOORÄNNAK 2016. aasta EM: Portugal viigistab end tiitlini

«Will Grigg’s on fire!»

Põhja-Iirimaa koondise ründaja Will Grigg ei pääsenud küll turniiri jooksul minutikski platsile, ometi oli just tema nimi üks nendest, mis turniiri käigus jalgpalliavalikkusele tuttavaks sai.

Nimelt võtsid Põhja-Iirimaa koondise fännid üle Griggi koduklubi Wigani fännide loodud fännilaulu, kus üheksakümnendate eurodance’i loo «Freed from Desire» refräänis lauldi originaalsõnade asemel «Will Grigg’s on fire, your defense is terrified» («Will Grigg on tulikuum, teie kaitseliin on kabuhirmul»).