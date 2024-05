Hoki MMi medalisoosik sai suure tagasilöögi

31-aastane ameeriklane pidi laupäevases kohtumises Saksamaa vastu sõrmevigastuse tõttu väljakult lahkuma ning USA hokimeedia teatel astus ta pühapäeval lennukisse, et kodumaale sõita.

Detroit Hockey Now kirjutab, et USA kavatseb Lyoni asemele kellegi võtta, aga praegu on koondisel väravavahtidest rivis Trey Augustine ja Alex Nedeljkovic.