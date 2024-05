Hyundai pealik kiitis Tänakut: see kõik on väga julgustav

Tänak lõpetas võistluse teise kohaga. Saarlasel tuli tunnistada ainult kaheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier 7,9-sekundilist paremust. 2019. aastal maailmameistriks kroonitud Tänak tõdes pärast võistlust, et tunneb ennast autos üha enesekindlamalt, siis see kõlas julgustavalt kogu Hyundai meeskonnale.

«Ott on suutnud kasvatada enesekindlust autos istudes ja see kajastub koha ka tulemustes. Ta suutis näidata väga tugevaid katseaegu ja lahkuda Portugalist suurima punktisaagiga.

See on väga julgustav, kui arvestada kruusarallide arvu, millega järjepanu silmitsi seistakse. Neil on endiselt vaja teha tööd, et kasutada maksimaalselt ära võimalusi, mida järgmised kuus rallit pakuvad,» lausus Hyundai meeskonna pealik Cyril Abiteboul pressiteate vahendusel.