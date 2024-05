Enne võistlust

Neid ootab Götzises väga tugev konkurents, sest näiteks Erm on rekordite võrdluses neljas. Temast kõvema tulemusega stardivad Damian Warner (9018), Lindon Victor (8756) ja Ashley Moloney (8649).

Kokku on kümnevõistluseks üles antud 23 võistlejat, kellest üheksa tippmark on vähemalt 8200 punkti, 8000-punkti mehi tuleb starti 18.

Neljanda eestlasena on Götzises võistlustules Katre Sofia Palm (5805), kes lööb kaasa seitsmevõistluses. Naisi tuleb kokku Austrias starti 27, kellest nimekamad on Anouk Vetter (6867), Erica Bougard (6725), Annie Kunz (6703), Verena Mayr (6591) ja Emma Oosterwegel (6590). Palmi tippmark on osalejate võrdluses nõrgim.