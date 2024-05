HOKI MM Brittide kurbus jätkus, Saksamaa astus suure sammu veerandfinaali suunas

Sakslased läksid Ostravas vastamisi Kasahstaniga ning tegid kohe algusest peale selgeks, et nemad täna nalja ei mõista. Esimest korda sahises vastaste väravavõrk 62-sekundilise mängu järel, kui mängitud oli kaks ja pool minutit, vaatas tabloolt vastu juba 2:0.

Seejärel õnnestus kasahhidel ülekaalust küll üks tagasi visata, kuid rohkem nende jaks eelmise MMi hõbedasatsist üle ei käinud. Teise perioodi lõpuks vaatas tabloolt juba vastu Saksamaa 5:1 edu ning lõpusireeni kõlades oli seis koguni 8:2

Viie mängu järel on Saksamaal ette näidata kolm võitu ja kaks kaotust, millega hoitakse B-grupis hetkel teist kohta. Kuigi konkurendid võivad neist veel mööduda, räägib sakslaste kasuks tõsiasi, et neil on jäänud mängida veel grupi tagumiste Poola ja Prantsusmaaga.