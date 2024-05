Oleksandr Ussõk – Ukrainat armastav äss, kes saavutanud poksis maksimumi

2013. aastal siirdus Ussõk profileeri ja on seal nüüdseks võitnud kõik 22 matši. Laupäeval alistas ta Saudi Araabias Er-Rijadis peetud matšis briti Tyson Fury ning sel sajandil saab teda pidada esimeseks absoluutseks meistriks, sest tema käes on kõigi profipoksiorganisatsioonide meistrivööd. Viimati sai sama saavutusega 1999. aastal hakkama Lennox Lewis, lisaks kuuluvad samasse nimekirja veel Mike Tyson, Buster Douglas, Evander Holyfield ja Risick Bowe.

Kamraadid ajasid Ussõki poksiringi tagasi

Igal poksiässal on oma lugu. Ussõki oma on enam kui kaks aastat tagasi lahvatanud Ukraina ja Venemaa täiemahulise sõja tõttu eriti eriline.

Kui Venemaa alustas 2022. aasta 24. veebruaril laial rindel agressiooni, liitusid territoriaalkaitse pataljonidega praegused poksijad Ussõk ja Vassõl Lomatšenko, samuti varem sama alaga tegelnud vennad Klõtškod. Ussõk pidas sel ajal Anthony Joshuaga läbirääkimisi revanšmatši asjus, aga kui sõda algas, naasis kiirelt kodumaale ja teatas, et on valmis ohverdama oma elu. «Ma ei karda, mul pole mingit hirmu. See on arusaamatus – kuidas saab niisugune asi juhtuda 21. sajandil?» ütles Ussõk sõja esimestel päevadel CNNile.