Talendid Rajale teine etapp pakkus üllatusi ja põnevaid võidusõite

Möödunud nädalavahetusel toimus Unibet Kardikeskuses Talendid Rajale jooaja teine etapp. Sõitjad said nautida suurepäraseid tingimusi, kuna ilmaolud soosisid võistlemist. Põnevust lisasid nii uued tulijad kui ka see, et iga sõitja tunneb just oma kodurada enamasti paremini ja tulemused võivad olla igal rajal seetõttu väga erinevad.