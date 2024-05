Kübaratrikki jahtiv Ogier mõtleb Sardiinias ainult võidust

Osalise koormusega MM-sarjas kihutav prantslane on tänavu olnud vaat et stabiilseim sõitja. Monte Carlos pidi ta küll leppima teise kohaga, ent viimastel etappidel Horvaatias ja Portugalis saavutanud ainult võite.

Nõnda on tal võimalus Sardiinias vormistada kübaratrikk ehk teenida kolm järjestikust etapivõitu. Itaalia saarel toimuval mõõduvõtul suutis prantslane viimati triumfeerida 2021. aastal, mis on ka Toyota meeskonna viimaseks võiduks sealsetel kruusateedel.

«Arvan, et meie stardipositsioon on hea. Saime enne võistlus teha siin ka testisõite. Nõnda nägime juba Portugalis, et liivastes oludes nagu Sardiinias, toimis meie auto ilusti. Ma loodan, et see tähendab ainult head,» lisas Ogier.