Lennukis plahvatust kuulnud jalgpallurid: mõtlesime, et siia suremegi

«Mõtlesime tõsimeeli, et siia me ka sureme. Jõudsin kõik võimalikud mõtted oma peast läbi lasta,» meenutas Cadizi klubi poolkaitsja Alex Fernandez väljaandele El Chiringuito tol hetkel peast läbi käinud mõtteid.

Võistkonna juhatuse esimehe Manuel Vizcaino sõnul on klubi siiski planeerimas uut kohtumist El Salvadoris, et austada sealt pärit Magico Gonzalezt, kes 1980ndatel kokku kaheksa hooaega just Cadizi klubi särki kandis.