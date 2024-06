Azu puudumine muudab meeste 100 meetri võistlust, kuna ta on ainus eurooplane, kes on sel hooajal antud distantsi alla kümne sekundi murdnud. Sportlane sai kaks nädalat tagasi Leverkusenis aja 9,97. Lisaks sai temast 2024. aastal esimene britt, kes on jooksnud 100 meetrit alla 10 sekundi.