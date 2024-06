OTSEBLOGI JA GALERII Eesti lõi kaotusseisu jäämise järel neli väravat ja alistas Fääri saared 4:1

Eesti pidas eelmise mängu teisipäeval Luzernis Šveitsiga veel šveitslase Thomas Häberli juhtimisel, vastu tuli võtta 0:4 kaotus. Henn oli viimasel poolel aastal Häberli tiimis abitreener. Tolle mängu koosseisuga võrreldes muutub nii palju, et enam ei esinda koondist Konstantin Vassiljev ning uue mängijana on kaasatud 16-aastane Patrik Kristal.

Henn on mängueelsetes intervjuudes öelnud, et hakkab kohe sisse viima oma käekirja ning esialgu võivad tulemused selle tõttu kannatada. Ühtlasi ta rõhutas, et ka tulemused on tähtsad ning Balti turniiri eesmärgiks on esikoha võitmine. Viimati suudeti seda 2021. aastal, üsna Häberli ametiaja alguses.