PM ROOMAS Nurme, Latsepov ja Allase jooksid Eesti Euroopa kümnendaks maratoniriigiks

Eesti trio platseerus kokkuvõttes 10. kohale, mis, tõsi, tähendas lõpetanute seas ka viimast kohta. Ent see tõsiasi, et Portugal ja Türgi lõpptulemust kirja ei saanud, või et üldse ainult 12 riiki koondisega väljas oli, meie mehi kuidagi ei morjendanud.

Siinkohal on paslik selgitada, et selleks, et tiim välja panna, pidi igast riigist kaks jooksjat normi või edetabeli alusel EMile peale saama. Alles seejärel eraldati vastavale riigile ka n-ö kolmas koht, mida meil täitis muidu staadionijooksjana (peamiselt 1500 m) tegutsev Allase.

«Tegelikult on see arusaamatu, sest Euroopas on nii palju suuri riike ja palju jooksjaid. See, et nad pole suutelised kolme meest, kes oleks võimelised EMil jooksma, välja panema, on narr. Meie kasutasime aga võimaluse ära ja tulime kümnendaks, mis on ülikõva. Eesti on pildis ja jääb ajalukku sellega siin Roomas,» toonitas Nurme veel tõsiasja tähtsust.