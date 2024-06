EMi neljas võistluspäev algab eestlastele oodatud kümnevõistlusega, kus võistlustules koguni kolm Eesti koondislast. Kõrgete kohtade eest on võimelised heitlema nii Johannes Erm, Janek Õiglane kui ka Risto Lillemets. Õiglane neist võitis eelmisel EMil Münchenis pronksmedali.

Lisaks kümnevõistlejatele tuleb stardijoonele Rasmus Mägi. 400 meetri tõkkejooksus oli Eesti rekordimees eeljooksust prii. Teises poolfinaalis startival Mägil on näidata selgelt parim hooaja tippmark.

Naiste odaviskes hoiab Eesti lippu kõrgel 22-aastane Gedly Tugi, kes osaleb karjääri teisel täiskasvanute EMil. Kahtlemata on Tugil 30 naise konkurentsis võimalus finaalipääsuks. Kvalifikatsiooninorm on seatud 60.50 peale, mis on viie sentimeetri võrra lahjem eestlanna isiklikust rekordist.