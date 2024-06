Vehklemisliidu esindaja Lehise juhtumist: siin taga pole 99,9-protsendilise tõenäosusega mingit vandenõud

Tema sõnul on see olnud erinevate spordialade tavapraktika, et keegi peab tiheda konkurentsiga koondisest välja jääma. Pressikonverentsil visati õhku võimalus, et ehk on alaliit meelega Lehisele kaikaid kodarasse visanud. EM koondis pidi lukku minema 31. mail, kuid juhatuse kogunes alles 10. juunil.

Märks ei näe vandenõuteooriatel alust. «Juhatuse koosolekul oli palju teemasid. Üks asi puudutas Sten Priinitsa tegemisi, kõik see tekitas ühe väikese tormi veeklaasis. Õnneks lahenes selles juhtumis kõik sportlase kasuks,» vihjas Märks, et Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) määratud ajutine võistluskeeld tühistati.

Tema sõnul pole kaheksaliikmelise juhatuse kokkusaamine lihtne protsess. «Inimesed on hõivatud. Eilegi ei saanud kõik sajaprotsendiliselt kohal olla. Näiteks üks juhatuse liige viibib kergejõustiku EMil. Mina seal küll kolli ei näe, see on täiesti tavapraktika. Ma olin alaliidu peasekretär poolteist aastat ja viieliikmelise juhatuse kokkusaamine oli peavalu.»

Märks tõi mängu nüüd Lehise mänedžerina tegutseva Indrek Madara. «Seesama Madar, ta on endine juhatuse liige, kes oma valimiskampaanias teatas, et temale antud hääl ei lähe kaotsi, sest on juhatuses kõik neli aastat. Aga ka tema leidis ühel hetkel, et tal pole aega tegelda. Need asjad paraku on nii. Siin taga pole 99,9-protsendilise tõenäosusega mingit vandenõud.

Olenemata sellest, mis koosseisus Eesti vehklemisnaiskond lõpuks EMil osaleb, on neil vaja võidelda medalite nimel. Vastasel juhul kaotab alaliit oluliselt ettevalmistustoetust.

«Loodame, et vehklemine jääb ellu ja võidab medaleid. Tekib sõprus ja vendlus. Aga seda on raske ette kujutada, kui neljale kohale on meil kuus sportlast. Sooviks, et see oleks terve konkurents. Keegi ei palu neil koos käia grillimas või olla südamesõbrad, aga võiks olla viisakad ja panna asjad sportlikult paika,» ütles Märks lõpetuseks.