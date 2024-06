Võiduka penalti löönud Vetkal: kui lööma peab, siis idee on sisse lüüa

Vetkal alustas kohtumist pingilt ning tuli sisse vahetusest 62. minutil. Normaalajal suutis ta ühe korra palli ka latti lüüa, kuid Balti karika reeglid näevad ette, et pärast viigiga lõppenud 90 minutit asutakse võitjat selgitama penaltiseerias.

Erilist eeltööd enne ei tehtud, Vetkali sõnul pandi penaltilööjad paika pärast normaalaja lõppu. Alles oma teist mängu koondise peatreenerina pidanud Jürgen Henn küsis tema käest, kas ta soovib penaltiseerias osaleda ja 20-aastane poolkaitsja vastas, et kindlasti.

Martin Vetkal (keskel). Foto: Sander Ilvest

Ta pidi lööma viiendana ning arvestades seeria algust, kui Eesti väravasuul seisnud Karl Andre Valner tõrjus kaks Leedu penaltit, võinuks juhtuda, et Vetkali kätte polekski järg jõudnud.

«Ma otseselt sellele ei mõelnud. Teadsin, et kui lööma pean minema, siis idee on sisse lüüa. Nii ta ka läks,» rääkis Vetkal pärast mängu. Enne teda penaltit löönud Erik Sorgal oli võimalus mäng ära lõpetada, kuid tema löök maandus Leedu puuriluku kätes.

«Korraks kindlasti tuli selline väike närv sisse. Kui nägin, et Erik eksis, siis mõtlesin, et mul on võimalus mäng ära otsustada. Ja eesmärk oli värav ära lüüa,» jutustas Vetkal, kes lõi oma penalti vasakule posti kõrvale. Kuhu ta penalti täpselt lööb, otsusta ta vahetult enne lööki.

«Otseselt nii ei teadnud (kuhu löön – toim). See mõte lihtsalt tekib. Vaatad, kuhu väravavaht hüppab ja siis selle pealt otsustasin. Ma arvan, et see külm närv tekib iseenesest. Üritad rahulikult minna. Sa tead, et sul on löök, väravat on vaja, oled seda mitu korda läbi proovinud. Üritad sooritust võimalikult hästi teha,» rääkis Vetkal.

Serie A klubi Roma hingekirja kuuluva Vetkali jaoks sai koondiseaknaga ka hooaeg läbi ning sellise mängu pealt on puhkusele minna suurepärane tunne. «Koondisega panin nüüd viimase lõpu. See oli ikka väga hea lõpp, karikas kodus. Nüüd on väike puhkus, plaan on lihtsalt koju minna, perega olla, puhata. Eks ole näha, kas ja kuhu ma lähen.»