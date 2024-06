Toyota ralliäss enne järgmist MM-etappi: konkurentidel on meie vastu eelis

Poola rallil on teistega võrreldes oluliselt vähem kogemust Takamoto Katsutal ja Adrien Fourmaux'l. Kui teised on seal vähemalt korra juba MM-rallil osalenud, siis nendel ainult ülevaade konkurentide pardakaameratest. Toyota meeskonnas kihutav Katsuta usub, et seetõttu ei tasu neilt ka midagi erilist oodata.