Järgmine vinge Talendid Rajale etapp 14. juunil LaitseRallyParkis!

Kõik senised võistlused on olnud ülimalt põnevad ja kindlasti on sama oodata ka sellel korral. Igal võistlusel on olnud üllatajaid nii terve hooaja sõitnud osalejate kui ka uute osalejate seas. Tule pane ennast proovile ja saa osa sellest põnevst adrenaliinirohkest võistluspäevast!

LaitseRallyPark on kogupere autoalane teemapark, kus jagub tegevust kõigile. Peale hobikardiraja on sealt veel võimalik leida mitmeid tegevusi, isegi näiteks viguriga trikiauto, mille rool käib tavapärasest vastupidiselt ja Automaja autokollektsiooni, kuni erinevte üritusteni välja. Pere pisematele pakub tegevust liikluslinnak koos väikeste majakeste, teede ja valgusfooridega.

Hobikardirada ise on Tilke Engineers & Architects poolt projekteeritud, nende poolt on projekteeritud ka paljud täna kasutatavad vormel 1 rajad. Tegelikult on LaitseRallyPargis lausa kaks kardirada, aga Talendid Rajale etapp toimub tavapärasel hobikardirajal, mis on ca 600 m pikk ja 6,5 m lai. Rajal on piisavalt nii keerukaid kurve kui ka pikki sirgeid, mida kombineeritakse igal aastal uue varindina.