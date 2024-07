OTSEBLOGI JA GALERII Eesti jalgpallinaiskond lõi otsustavas EM-valikmängus teise poolaja alguses viigivärava

Eesti sai tsükli kolmandas mängus kätte esimese punkti, ent sellele vaatamata evitakse võimalust täita võistluse eel seatud eesmärk – jõuda play-off'i. C-liiga 5. alagrupi on võitnud kõik neli mängu pidanud Albaania, kes kogus üheksa punkti (alistas Eesti 2:0 ja 2:1 ning Luksemburgi kodus võitis ja võõrsil kaotas). Enne viimast omavahelist mängu on Luksemburgil punkte neli ja Eestil üks.

C-liigast pääsevad play-off'i kõigi viie alagrupi võitjad, samuti kolm paremat teise koha omanikku. Eesti saab teise koha juhul, kui alistab kodus Luksemburgi. Mõlemad koguksid sel juhul neli punkti, ent UEFA egiidi all peetavatel võistlustel vaadatakse sel juhul esmalt omavaheliste mängude tulemusi ja see eelistaks Eestit.

Edasi minnakse nelja punkti ja väravate vahega kas miinus kaks või parem võrdluses teiste alagruppide teise koha saajatega (neil loevad ainult mängud 1. ja 3. koha võistkondade vastu). Praegune olukord on niisugune, et 4. grupis teise koha saaja saab ses võrdluses kindlasti kolm punkti ehk jääks Eestist tahapoole. 2. grupis peab Põhja-Makedoonia Eesti edestamiseks võitma võõrsil suursoosikut Sloveeniat (kodus kaotati 0:5), kelle viie senise mängu väravate vahe on 22:0. See ei ole loogiline. Ning eeldatavalt jääb Eesti ka 1. alagrupis teise koha saavast võistkonnast (Leedu või Gruusia, mängivad omavahel ning Eesti edestamiseks tuleb emmal-kummal võita kolme-nelja või olenevalt meie mängu tulemusest ka enama väravaga; avaringis Gruusias aga mängiti viiki) ettepoole.