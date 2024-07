Talendid Rajale etapp pakkus kiireid sõite ja palju närvikõdi

U12 võistlusklassis on seis veelgi põnevam, sest punktiskaala on suurem ja vahed väikesed. Praegu juhib Rihhard Leheroo, tema järel on Paul Leedmaa ning Airon Lind. U12 võistlusklassis on Hiiumaa etapp koos superfinaaliga võtmetähtsusega, sest võitja saab peale Talendid Rajale hooaja võidule ka võimaluse Eestit esindada 2025. aasta maailma suurimal hobikardisõitjate võistlussarja finaalvõistlusel SWS W Finals. Koolide arvestuses juhib üsna suure edumaaga eelmise aasta võitja Laagri Kool, seejärel Tallinna Nõmme Põhikool ja Keila Kool. Kõiki tulemusi saab näha SIIT.