OTSEBLOGI Levadiat ootab eurosarjas ees tõsine proovikivi

Enne mängu

Teise eelringi vastase näol on tegemist väga tugevast klassist meeskonnaga. Levadia kasuks mängib aga fakt, et nemad on eurosarjas juba jala soojaks saanud ning ka kodune liiga on täies hoos. Osijeki jaoks on aga tegemist esimese ametliku mänguga sel hooajal.