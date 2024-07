PM PARIIS Differti treener Nelis-Naukas: neljas koht ongi jama. Samas – tehke järgi!

«Plaanid paneme paika. Aga rajal peab tema selle olukorra looma, et ta saaks neid asju teha. Vahepeal oli mul tunne, et lähen torkan ise selle torke ära!» muigas Nelis-Naukas. «Treenerirollis on üliraske olla. Võid ju kõike rääkida, aga ta peab seda tegema ka. See on kõige raskem.»

Ta jätkas analüüsi: «Vastane oli kuidagi enesekindlam. Midagi oli [pronksimatšiks] ära vajunud. Enesekindlus... Või oli ikkagi väsimus. Ma ei tea.»

Praegu on seda raske seedida, aga tegelikult on olümpial poolfinaali jõudmine väga tugev saavutus. «Ma ütlen nagu [Kaido] Kaaberma, et neljas koht on jama. Aga samas teistpidi ma ütlen – tehke järgi! See neljas kohtki,» sõnas Nelis-Naukas uhkelt.

«Vabandusi võib igaüks mõelda. Otsime põhjuseid, mitte va-ban-du-si! Alati rahvas hakkab ütlema: «Ah, mis nad seal vabandavad!» Ma ei vabanda midagi. Tahtsime kõige pealt kulda, siis pronksi. Ja väga-väga napilt jäi puudu. Võib-olla oli väsinud. Ei tea. Võib-olla küpses vaimselt läbi.»

Hinnatud juhendaja on elu jooksul paljut näinud. Olümpial, ning veel nõnda pingeliste matšide, kogemus aga puudus. Kuidas närvid võitluspoodiumist mõne meetri kaugusel väikeses puuri-laadses alas vastu pidasid?