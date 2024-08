Kulminatsioonile lähenev hooaeg on meile pakkunud väga põneva tiitliheitluse, kuna esinelik on vaid 28 punkti sees. Juhib Thierry Neuville (145), kellele järgnevad Tänak (137), Elfyn Evans (132) ja Sébastien Ogier (117).

Sealjuures pole kaheksakordne maailmameister Ogier kordagi öelnud, et ta kavatseb tänavu tiitli nimel heidelda, kuid stardid kiiretel kruusarallidel Lätis ja Soomes näitavad, et ta vähemalt mõtleb sellele tõsiselt.

Soomes on võidusoosik number üks kohalik mees ja kahekordne valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kellel on tänavu hea stardipositsioon, kuna ta ei sõida kaasa täishooaega. Samas ei tasu maha kanda ka Tänakut, sest Soome kruusal on ta võitnud kolm MM-etappi.