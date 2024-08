PM PARIISIS Suur korvpallipäev: prantslased liiguvad koduse olümpia poolfinaali kursil

Kreeka puhul käib jutt Giannis Antetokounmpost. 211 sentimeetri pikkuse põhimõtteliselt tanki vastu nuputatakse ikka erinevaid skeeme. Tõsi, n-ö FIBA turniiridel on tunamullust NBA meistrit ja finaalide MVPd lihtsam pidurdada, kuna siin puudub kaitses kolme sekundi reegel. Pole just suur saladus, et ühe praeguse aja parima korvpalluri kaugvise jätab soovida.

Tõsi, valitsev maailmameister Saksamaa on kindlasti üks neist, kes Antetokounmpot kartma ei pea. Või õigemini – ei pea pelgama, et too üksi mängu ära otsustab. Omad punktid – alagrupis keskmiselt 27 – leiab selline täht ikka üles. Oluline on, kuidas need tulevad.