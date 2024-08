Talendid Rajale finaaletapp Hiiumaal 9.-10. augustil koos võistluskartidega

Talendid Rajale sarjas on kaks võistlusklassi: U10 ja U12. Kui 9. augusti õhtuks on peetud tavapärased võistlussõidud nii U10 kui ka U12 võistlusklassidele ning välja selgitatud hooaja parim põhikool, siis U12 võistlusklassil on kõik veel ees.