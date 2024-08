Kas mehed ja naised on olümpia sooneutraalseimal alal tegelikult ka võrdsed?

Spordiala sooneutraalsuses on veendunud ka rahvusvaheline ratsaspordiliit (FEI), eesotsas peasekretäri Sabrina Ibáñeziga. Tema sõnul seisnebki ratsutamise ilu selles, et tegemist on spordialaga, kus sooline aspekt rolli ei mängi, vaid edu sõltub sportlase osavusest ja hobusega suhtlemise oskusest, mitte füüsilisest jõust, vastupidavusest või kehakujust.

Ratsutajad üldjoontes kinnitavad

Pariisis debüteerinud Eesti takistussõitja My Relander, kes oli 70 sportlase konkurentsis üks tosinast naisest, sõnas pärast võistlust sooneutraalsust kommenteerides: «Ma ei ütleks, et meestel on eelis, sest ratsasport pole jõuala. Sa ei saa jõuga hobuseid kuidagi sundida, vaid pead looma hobusega koostöö.»

Küsimuse peale, miks oli takistussõidus mehi rohkem võistlustules kui naisi, sõnas Relander: «Eks hobused on suured, võib-olla meestel on lihtsam. Väga raske öelda. Ma ei tea, miks see selles spordis nii on.»

Ka pikaaegne ratsutaja Riina Pill on sooneutraalsuses veendunud: «Hobuse seljas on oluline ikkagi see, kuidas suudad seal tasakaalu hoida ja mis on sinu juhtimisvõtted. Sugu otseselt eelist ei anna. Näiteks meeste juhtimisvõtted võivad vahepeal olla hoopis nõrgemad kui naiste omad ja vastupidi.»

Võistlustel domineerivad enamjaolt mehed

Rahvusvahelistel võistlustel sõltub osalejate sooline läbilõige eelkõige distsipliinist: 2018. aastal USAs toimunud ratsutamise MMil moodustasid naised 60 protsenti koolisõidu võistlejatest, samas kui takistussõidus osalenutest olid 78 protsenti mehed.